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Под прапором Украины и флагом США: Два спеца из "Нафтогаза" работали в Судже на газовой станции. После вторжения ВСУ пропали - источник

Под прапором Украины и флагом США: Два спеца из "Нафтогаза" работали в Судже на газовой станции. После вторжения ВСУ пропали - источник

Источник сообщил, что в Судже на газовой станции работали до недавнего времени работали два спеца из "Нафтогаза".

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