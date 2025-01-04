⚡️ The Economist: 2025 год может стать прорывным с точки зрения создания вакцин против рака. Издание сообщает, что вакцины против рака начали демонстрировать свою эффективность.
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⚡️ The Economist: 2025 год может стать прорывным с точки зрения создания вакцин против рака. Издание сообщает, что вакцины против рака начали демонстрировать свою эффективность.
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