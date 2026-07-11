Новости СВО: Армия РФ формирует новую буферную зону – вдоль Брянской области

Роман КАТЕРИНЧУК СУМСКАЯ И ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТИ Группировка войск «Север» в ходе наступления установила контроль над населённым пунктом Бачевск в Сумской области.
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