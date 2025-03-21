Феномен Трампа: как информационная шумиха вокруг отношений с Россией качает миллиарды на биржах

Почему Дональду Трампу выгодны не столько результаты предстоящих встреч с Владимиром Путиным, сколько сам информационный фон вокруг них? Пришло время признать: политическая шумиха вокруг потенциальных договоренностей между Россией и США уже приносит кому-то существенные дивиденды.