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Феномен Трампа: как информационная шумиха вокруг отношений с Россией качает миллиарды на биржах

Феномен Трампа: как информационная шумиха вокруг отношений с Россией качает миллиарды на биржах

Почему Дональду Трампу выгодны не столько результаты предстоящих встреч с Владимиром Путиным, сколько сам информационный фон вокруг них? Пришло время признать: политическая шумиха вокруг потенциальных договоренностей между Россией и США уже приносит кому-то существенные дивиденды.

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