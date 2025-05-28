Нардеп предложил способ урегулирования конфликта за 24 часа.Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук заявил, что так называемый "коллективный Зеленский", представляющий собой группу украинских чиновников во главе с президентом, стал основным препятствием на пути к миру.