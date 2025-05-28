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Депутат Рады Дмитрук: путь к миру лежит через устранение "коллективного Зеленского"

Депутат Рады Дмитрук: путь к миру лежит через устранение "коллективного Зеленского"

Нардеп предложил способ урегулирования конфликта за 24 часа.Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук заявил, что так называемый "коллективный Зеленский", представляющий собой группу украинских чиновников во главе с президентом, стал основным препятствием на пути к миру.

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