Нардеп предложил способ урегулирования конфликта за 24 часа.Депутат Верховной рады Украины Артём Дмитрук заявил, что так называемый "коллективный Зеленский", представляющий собой группу украинских чиновников во главе с президентом, стал основным препятствием на пути к миру.
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