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Путин: Ключевая ставка в России должна снижаться

Путин: Ключевая ставка в России должна снижаться

Президент России Владимир Путин заявил, что ключевая ставка в России должна снижаться. https://listaj.

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