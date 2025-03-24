Водитель на "ВАЗе" сбил двух пешеходов на улице Володарского в Туле

Авария произошла около 17:10 вечера 21 марта на улице Володарского в Туле. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 24-летний водитель на автомобиле "ВАЗ 2105" сбил двух пешеходов – 24-летнюю женщину и 26-летнего мужчину.