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Водитель на "ВАЗе" сбил двух пешеходов на улице Володарского в Туле

Водитель на "ВАЗе" сбил двух пешеходов на улице Володарского в Туле

Авария произошла около 17:10 вечера 21 марта на улице Володарского в Туле. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 24-летний водитель на автомобиле &quot;ВАЗ 2105&quot; сбил двух пешеходов – 24-летнюю женщину и 26-летнего мужчину.

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