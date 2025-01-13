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Царьград

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Макрон и Зеленский обсуждают контроль 100 тыс. иностранных военных на Украине

Макрон и Зеленский обсуждают контроль 100 тыс. иностранных военных на Украине

Президент Украины Зеленский обсудил с Макроном инициативу размещения иностранных военных на Украине. Рейтер сообщает, что крупные европейские страны, такие как Франция и Великобритания, могут возглавить коалицию.

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