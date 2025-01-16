В культурном центре на улице Свободы пройдет вечер музыки и танцев

Незабываемый вечер музыки и талантов «Единство наций» пройдет 19 января в культурном центре «Салют». «На одной сцене соберутся лучшие исполнители проекта благотворительного фонда «Вариант» — лауреаты международных конкурсов, участники концертов Москвы и области, звезды телепроектов «Голос», «Музыкальная интуиция»!- рассказали организаторы.
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