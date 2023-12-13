Песков: График Путина во время предвыборной кампании будет географически «разбросанным» по всей стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 декабря, заявил, что во время предвыборной кампании График Владимира Путина будет более насыщенным в плане общения с людьми и более «разбросанным по географии страны», – сообщает телеканал «Россия 24».