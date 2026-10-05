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Царьград

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Прокуратура нашла борщевик во всех поселениях Вязниковского района

Прокуратура нашла борщевик во всех поселениях Вязниковского района

Вязниковская межрайонная прокуратура обязала администрации всех поселений района ликвидировать бесконтрольно разросшийся борщевик Сосновского, сок которого вызывает химические ожоги.

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