Прокуратура нашла борщевик во всех поселениях Вязниковского района

Вязниковская межрайонная прокуратура обязала администрации всех поселений района ликвидировать бесконтрольно разросшийся борщевик Сосновского, сок которого вызывает химические ожоги.
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