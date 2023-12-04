♟Крымчанин, гроссмейстер мирового уровня, общественный деятель Сергей Карякин. Приехал в Крым на пару дней — навестить семью, помочь бойцам СВО, встретиться с молодёжью 🗣Съёмочная группа «Крым 24» эти двое суток провела вместе с Сергеем.
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