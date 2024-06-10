В России рассматривают возможность объявить 31 декабря официальным выходным днем

В России рассматривается возможность сделать 31 декабря официальным выходным днем. Такое решение было принято после того, как министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что увеличение количества праздничных дней способствует повышению уровня счастья населения.
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