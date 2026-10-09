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Ставка по ипотеке в США — максимум с 2023 года: эксперты прогнозируют застой рынка

Ставка по ипотеке в США — максимум с 2023 года: эксперты прогнозируют застой рынка

В США ставка по 30-летней ипотеке с фиксированной ставкой достигла 7,40%. Причина — рост доходности казначейских облигаций, который подпитывается инфляционным давлением из-за удорожания энергоносителей.

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