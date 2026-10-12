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Доставка пенсий и тарифы на связь: Минцифры представило проект бюджета-2027

Доставка пенсий и тарифы на связь: Минцифры представило проект бюджета-2027

Комиссия за доставку пенсий «Почтой России» составит 1,5%, оплачивать ее будет Социальной фонд. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает корреспондент RTVI.

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