Хорхе Мартин выиграл спринтерскую гонку Гран При Японии MotoGP

Motorsport WeekВ Японии начался гоночный уик-энд чемпионата мира MotoGP — в рамках Гран При Японии на трассе «Мотеги» состоялась спринтерская гонка, которя принесла победу испанскому пилоту Prima Pramac Racing Хорхе Мартину.
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