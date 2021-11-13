Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых

testorr

Виталий

Удивила меня Москва. 2 года прожил на даче почти без выезда и вот вернулся. Город, как большой вокзал, одни приезжие, русского языка почти не слышно. Ходят не спеша, как в ожидании поезда. А ещё говорят, что не хватает мигрантов для работы. Да не будут они работать, будут просто околачивался, как те которых увидел. Перспектива замечательная. Эти обживуться, а потом будут родню перевозить. Культура магазинов приняла национальный оттенок, сервис далеко не столичный. Очень удивлён, мягко говоря.