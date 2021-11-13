автор - КИТЧ &Life Когда я смотрю французские фильмы, то всегда удивляюсь тому, что во Франции живёт много негров.
Культура кишлака побеждает в городах, где много пришлых
Комментарии
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testorr
Виталий
Удивила меня Москва. 2 года прожил на даче почти без выезда и вот вернулся. Город, как большой вокзал, одни приезжие, русского языка почти не слышно. Ходят не спеша, как в ожидании поезда. А ещё говорят, что не хватает мигрантов для работы. Да не будут они работать, будут просто околачивался, как те которых увидел. Перспектива замечательная. Эти обживуться, а потом будут родню перевозить. Культура магазинов приняла национальный оттенок, сервис далеко не столичный. Очень удивлён, мягко говоря.
Езжай и живи дальше на своей даче, пару лет в запасе еще у тебя есть, потом и туда доберутся)))
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4 час.
testorr
Собянин, когда в москву пришел править, по-русски плохо говорил, ну понятно, что он не русский, Насруллин, Наебуллина и прочие силуановы и грефы с чубайсами - явно не русские, ребята, чего вы хотите? чтобы нерусь русским блага дарила?
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4 час.
Виталий
testorr
Собянин, когда в москву пришел править, по-русски плохо говорил, ну понятно, что он не русский, Насруллин, Наебуллина и прочие силуановы и грефы с чубайсами - явно не русские, ребята, чего вы хотите? чтобы нерусь русским блага дарила?
Про Собянина брехня. Он до мэрства в управделами президента работал.
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1 час.
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