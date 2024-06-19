«Это вам не Буча под Киевом». Разбитые села на Харьковщине никто не собирается восстанавливать

Жители разрушенных сел в Харьковской области, которые после вывода ВС РФ из региона, вернулись под контроль Украины, констатируют, что с осени 2022 года ни местные власти, ни центральные не позаботились о них.
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