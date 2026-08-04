Былина о подвиге «красного богатыря» в Орловской губернии

Геннадий Зюганов продолжает свой вояж по родной ему Орловщине. Сегодня, 4 августа, лидер КПРФ в окружении верных однопартийцев — губернатора Клычкова, сенатора Иконникова, руководителя фракции КПРФ в облсовете Дынковича возложил цветы к памятнику Ленину.
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