Былина о подвиге «красного богатыря» в Орловской губернии

Геннадий Зюганов продолжает свой вояж по родной ему Орловщине. Сегодня, 4 августа, лидер КПРФ в окружении верных однопартийцев — губернатора Клычкова, сенатора Иконникова, руководителя фракции КПРФ в облсовете Дынковича возложил цветы к памятнику Ленину.