Бузова рассказала, как травма колена изменила ее жизнь! Девушка до сих пор сильно страдает.Ольга Бузова так и не оправилась от тяжелой травмы колена, которую получила летом после падения в собственной ванной.
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