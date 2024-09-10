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МВД Иркутской области начало проверку после жестокого убийства собаки подростками

МВД Иркутской области начало проверку после жестокого убийства собаки подростками

Четверо подростков из села Котики Иркутской области жестоко убили домашнюю собаку и снимали свою расправу на видео.

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