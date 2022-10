Состоялся анонс мобильной Age of Empires и ремастера Age of Mythology, в Сети опубликованы первые оценки Bayonetta 3, Victoria 3 вышла в релиз, Microsoft и Sony борются за китайских разработчиков, Valve предлагает авторам игр поднять региональные цены в Steam, Owlcat Games рассказала о содержании второго сезонного пропуска в Pathfinder: Wrath of the Righteous, .