Гигантские ядовитые медузы заполонили воды российских курортов

На побережьях Краснодарского края и в Приморье зафиксировано массовое нашествие медуз-корнеротов — крупных кишечнополостных, которые в этом году активно подплывают к берегам Азовского, Чёрного морей и Амурского залива .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии