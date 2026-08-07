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Гигантские ядовитые медузы заполонили воды российских курортов

Гигантские ядовитые медузы заполонили воды российских курортов

На побережьях Краснодарского края и в Приморье зафиксировано массовое нашествие медуз-корнеротов — крупных кишечнополостных, которые в этом году активно подплывают к берегам Азовского, Чёрного морей и Амурского залива .

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