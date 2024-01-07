Опрос: систему штрафов за нарушения ПДД надо менять

Чаще всего инспекторы ДПС в 2023 году выписывали штрафы за превышение скорости. Такие выводы следуют из результатов опроса, проведенного Группой «Ренессанс страхование» совместно с сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии