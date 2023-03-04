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Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Ньюкасл», «Арсенал» – «Борнмут», «Челси» против «Лидса», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье

Чемпионат Англии. «Ман Сити» примет «Ньюкасл», «Арсенал» – «Борнмут», «Челси» против «Лидса», «Ливерпуль» сыграет с «МЮ» в воскресенье

«Манчестер Сити» примет «Ньюкасл» в 26-м туре АПЛ. Также в субботу «Арсенал» сыграет дома с «Борнмутом», «Челси» – с «Лидсом».

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