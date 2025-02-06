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Каким знакам зодиака не стоит читать гороскопы – мнение экспертов

Каким знакам зодиака не стоит читать гороскопы – мнение экспертов

Каким знакам зодиака не стоит читать гороскопы – мнение экспертов Ирина ВальковаГороскопы – популярный инструмент самопознания, который для одних служит ориентиром в жизни, а для других является предметом скепсиса.

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