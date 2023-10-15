В Казахстане хотят ввести возрастное ограничение для приемных родителей

В Мажилисе Парламента РК презентовали поправки по вопросам образования и защиты детей, согласно которым предлагается внедрить новый институт приемной профессиональной семьи и в рамках этого института ввести возрастное ограничение для приемных родителей, сообщает корреспондент Zakon.