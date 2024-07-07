Binance объявляет о подтверждении резервов на 1 июля

Binance, ведущая мировая криптовалютная биржа, опубликовала отчет о резервах на первый день июля 2024 года, продемонстрировав устойчивую финансовую позицию с коэффициентом резервирования более 100% для основных криптовалют.
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