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"Полстраны теперь в упадке": Осознав, в какую разруху катится Финляндия, местные вдруг начали мечтать о возвращении русских

"Полстраны теперь в упадке": Осознав, в какую разруху катится Финляндия, местные вдруг начали мечтать о возвращении русских

На протяжении долгого времени Финляндия извлекала хорошую выгоду от близости с Россией, что особенно касается восточной части Суоми.

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Комментарии
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Юрий Кушнарев
лишь бы наши руководители не дали заднюю.Пусть финны поживут без России,а мы без них.
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4 час.
оя
ольга ястребцева
Ну и пусть мечтают. Не все же ездить в Питер на выходные пьянствовать. А то цену себе узнали: хотим-не хотим. Не хотите - уваливайте. Это у В.В.Путина хорошая выдержка, что терпит от каждого дурака выпады в свой адрес.  В носу Путин ковырял, событие нашёл. Счастье ощутил!!!! Это мы ещё не знаем, что у тебя в штанах творится - твои геморрои да запоры. А то быстро просвистаешься, дурачок. Каждый алкаш мечтает в помойке: если б я был Президент...🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
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4 час.
Геннадий Бережнов
Саули нарвался на то, чего не хотели финны! Человек -Президент может многое натворить, типа Зеленского и часто именно они и пишут  историю государства.
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4 час.

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