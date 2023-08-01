"Полстраны теперь в упадке": Осознав, в какую разруху катится Финляндия, местные вдруг начали мечтать о возвращении русских

оя

ольга ястребцева

Ну и пусть мечтают. Не все же ездить в Питер на выходные пьянствовать. А то цену себе узнали: хотим-не хотим. Не хотите - уваливайте. Это у В.В.Путина хорошая выдержка, что терпит от каждого дурака выпады в свой адрес. В носу Путин ковырял, событие нашёл. Счастье ощутил!!!! Это мы ещё не знаем, что у тебя в штанах творится - твои геморрои да запоры. А то быстро просвистаешься, дурачок. Каждый алкаш мечтает в помойке: если б я был Президент...🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩