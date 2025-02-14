На Украине мужчина покончил с собой во время военно-врачебной комиссии

Global Look Press/Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency Житель Украины покончил с собой во время прохождения военно-врачебной комиссии в Хмельницком ТЦК (территориальном центре комплектования, аналоге военкомата на Украине).
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