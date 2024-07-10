В продолжении этого поста. Пассаж про "русские отняли у нас Сибирь" весьма показателен. Это часть такого околонаучного фэнтези, которое крайне популярно в странах Центральной Азии.
«Ырк битиг» вместо «Повести временных лет»
Комментарии
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Рудольф Рагозин
Укры выкопали черное море. А казахи выкопали каспийское море, латыши выкопали Балтийское море. а русские сидели на печи. И мы, русские. только сейчас узнаем историю и потому становимся все культурнее и культурнее.
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14 час.
Татьяна Кибишева
Нет хуже твари на белом свете чем предатель нации.
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12 час.
Александр Каблучко
Перед началом СВО нужно было эту публику года три прошерстить. Сталин прекрасно понимал, что с такими помощниками вой бесполезное дело. Зато потом сразу возвращал на тот же пост и выше, кто остудился от барства
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2 час.
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