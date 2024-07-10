«Ырк битиг» вместо «Повести временных лет»

Укры выкопали черное море. А казахи выкопали каспийское море, латыши выкопали Балтийское море. а русские сидели на печи. И мы, русские. только сейчас узнаем историю и потому становимся все культурнее и культурнее.

Александр Каблучко

Перед началом СВО нужно было эту публику года три прошерстить. Сталин прекрасно понимал, что с такими помощниками вой бесполезное дело. Зато потом сразу возвращал на тот же пост и выше, кто остудился от барства