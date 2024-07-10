Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Ырк битиг» вместо «Повести временных лет»

«Ырк битиг» вместо «Повести временных лет»

В продолжении этого поста.   Пассаж про "русские отняли у нас Сибирь" весьма показателен. Это часть такого околонаучного фэнтези, которое крайне популярно в странах Центральной Азии.

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Комментарии
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Рудольф Рагозин
Укры выкопали черное море. А казахи выкопали каспийское море, латыши выкопали Балтийское море. а русские сидели на печи. И мы, русские. только сейчас узнаем историю и потому становимся все культурнее  и культурнее.
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