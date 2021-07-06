Пенсионный фонд рассказал, какое условие нужно соблюсти, чтобы получить выплату 33 000 рублей ДарьяВ Пенсионном фонде России рассказали, что граждане могут получить новую денежную выплату в размере 33 тысяч рублей, если будет соблюдено одно условие.