Пенсионный фонд рассказал, какое условие нужно соблюсти, чтобы получить выплату 33 000 рублей ДарьяВ Пенсионном фонде России рассказали, что граждане могут получить новую денежную выплату в размере 33 тысяч рублей, если будет соблюдено одно условие.
Пенсионный фонд рассказал, какое условие нужно соблюсти, чтобы получить выплату 33 000 рублей ДарьяВ Пенсионном фонде России рассказали, что граждане могут получить новую денежную выплату в размере 33 тысяч рублей, если будет соблюдено одно условие.
Свежие комментарии