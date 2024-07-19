Билли Айлиш показала откровенный снимок в нижнем белье на странице в Instagram

Американская певица Билли Айлиш опубликовала откровенный снимок в своем Instagram-аккаунте. На фото 22-летняя исполнительница предстала в белой майке с розовым цветком, клетчатой рубашке и синих джинсах, приспустив джинсы и показав на камеру нижнее белье.