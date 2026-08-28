Amazon Nears 1 GW of Wind Power in Sweden With Four New Deals

Amazon has expanded Germany’s largest-ever power purchase agreement (PPA), signed in June, and announced another four deals to buy power from four wind farms in Sweden as the e-commerce giant and other electricity-intensive hyperscalers look to power their rising AI computing and data center needs with carbon-free electricity.
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