Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 945 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    А визжали что Кремль во всех виноват!Ответственность з...
  • Геннадий Бережнов
    Это конечно хорошо, но вот как могли арестовать по такому хищению металла, если не виновен, совсем не понятно. Правду...Глава СК сообщил ...
  • Михаил Еграшин
    А центробанк не финансовая пирамида, случайно?Депутаты приняли ...

Банки России начнут приостанавливать подозрительные переводы на два дня

Банки России начнут приостанавливать подозрительные переводы на два дня

Центробанк России объявил о новой обязанности для банков страны, которая вступает в силу с 25 июля. Банковские учреждения будут обязаны приостанавливать на 48 часов подозрительные переводы, если данные о получателе денежных средств находятся в базе данных ЦБ о мошеннических операциях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх