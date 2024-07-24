Банки России начнут приостанавливать подозрительные переводы на два дня

Центробанк России объявил о новой обязанности для банков страны, которая вступает в силу с 25 июля. Банковские учреждения будут обязаны приостанавливать на 48 часов подозрительные переводы, если данные о получателе денежных средств находятся в базе данных ЦБ о мошеннических операциях.