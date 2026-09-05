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«Организм начал сдавать»: почему Волочкова больше не может жить в прежнем ритме

«Организм начал сдавать»: почему Волочкова больше не может жить в прежнем ритме

Еще недавно фотография Анастасии Волочковой в шпагате казалась почти обязательной частью её жизни. Пляж, сцена, снег, яхта — место значения не имело.

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