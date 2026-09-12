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МЭА в 2026 году ожидает рекордный мировой спрос на уголь в 8,94 млрд тонн

МЭА в 2026 году ожидает рекордный мировой спрос на уголь в 8,94 млрд тонн

Мировой рынок угля в 2026 г. получил новый импульс. Причиной стала не столько традиционная динамика спроса на электроэнергию, сколько резкое изменение ситуации на рынке газа.

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