МЭА в 2026 году ожидает рекордный мировой спрос на уголь в 8,94 млрд тонн

Мировой рынок угля в 2026 г. получил новый импульс. Причиной стала не столько традиционная динамика спроса на электроэнергию, сколько резкое изменение ситуации на рынке газа.
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