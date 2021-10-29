Три автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД

Москва, 29 октября. Крупная авария произошла на внешней стороне второго километра МКАД. На трассе столкнулись три автомобиля, в результате чего пришлось перекрыть движение по трем полосам из пяти, сообщили на странице столичного дептранса в соцсети.
Москва, 29 октября. Крупная авария произошла на внешней стороне второго километра МКАД. На трассе столкнулись три автомобиля, в результате чего пришлось перекрыть движение по трем полосам из пяти, сообщили на странице столичного дептранса в соцсети.
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