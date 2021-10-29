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Три автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД

Москва, 29 октября. Крупная авария произошла на внешней стороне второго километра МКАД. На трассе столкнулись три автомобиля, в результате чего пришлось перекрыть движение по трем полосам из пяти, сообщили на странице столичного дептранса в соцсети.

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