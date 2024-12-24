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Трамп осудил Байдена за смягчение наказания для 37 приговоренных к смертной казни

Трамп осудил Байдена за смягчение наказания для 37 приговоренных к смертной казни

Избранный президент США Дональд Трамп жестко осудил решение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена смягчить наказание для 37 заключенных, которые были приговорены к смертной казни на федеральном уровне, сообщает 23 декабря агентство Reuters.

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