Трамп осудил Байдена за смягчение наказания для 37 приговоренных к смертной казни

Избранный президент США Дональд Трамп жестко осудил решение нынешнего главы Белого дома Джо Байдена смягчить наказание для 37 заключенных, которые были приговорены к смертной казни на федеральном уровне, сообщает 23 декабря агентство Reuters.
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