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Чем грозит Зеленскому «дизельный наезд» Трампа

Чем грозит Зеленскому «дизельный наезд» Трампа

Президент США Дональд Трамп накануне открыто обвинил главу киевского режима Зеленского в росте мировых цен на дизельное топливо.

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