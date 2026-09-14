Президент США Дональд Трамп накануне открыто обвинил главу киевского режима Зеленского в росте мировых цен на дизельное топливо.
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