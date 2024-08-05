Решить проблемы с демографией в Волгограде и области за счет мигрантов предложил губернатор Андрей Бочаров

ЗАВЕЗТИ МИГРАНТОВ В ВОЛГОГРАД - ПУСТЬ РАЗМНОЖАЮТСЯ. И ЭТО НЕ ШУТКА, А ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН ГУБЕРНАТОРА Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил решить проблему с демографией в регионе за счёт завоза мигрантов - пусть, мол, они размножаются.
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