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Решить проблемы с демографией в Волгограде и области за счет мигрантов предложил губернатор Андрей Бочаров

Решить проблемы с демографией в Волгограде и области за счет мигрантов предложил губернатор Андрей Бочаров

ЗАВЕЗТИ МИГРАНТОВ В ВОЛГОГРАД - ПУСТЬ РАЗМНОЖАЮТСЯ. И ЭТО НЕ ШУТКА, А ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН ГУБЕРНАТОРА Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил решить проблему с демографией в регионе за счёт завоза мигрантов - пусть, мол, они размножаются.

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Комментарии
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Барма Лей
Вот пусть его дочь трахнет узбек а сына-таджик.А его подлеца-они оба.
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20 час.
В
Владимир
Губернатора врага русских - к ответу!
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19 час.
Александр Корякин
Сколько же этому придурку уже занесли?
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17 час.

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