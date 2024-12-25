Анна Пономарева 24 декабря 2024 г. Подразделениям ВСУ приказано встречать 18-летних мобилизованных Давление Запада возымело действие – на Украине втайне готовятся к мобилизации молодых людей в возрасте начиная от 18 лет.
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