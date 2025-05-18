В Румынии с избирательного участка вывели кандидата в президенты и Джорджеску

Румынская полиция вывела с избирательного участка кандидата в президенты страны, лидера националистической партии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симиона и фаворита отмененных в 2024 году выборов Кэлина Джорджеску.
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