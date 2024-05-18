Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 018 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
    этот министр давно обосрался везде .Мигранты в школах его рук дело .Русских детей не видит вообще .Мразь он настоящая...В Госдуме поддерж...
  • Нина Попова
    Если ученик не хочет учиться или не может, в силу своих умственных способностей, то при чем здесь школа? На второй го...Контроль за школо...
  • Юрий Кушнарев
    а англичан неужели будут?Рябков: Россия не...

Рособрнадзор проследит за школами с отстающими учениками

Рособрнадзор проследит за школами с отстающими учениками

Если хотя бы один выпускник 9-го или 11-го класса не набрал минимального количества баллов по обязательному предмету итоговой аттестации, такую школу Рособрнадзор отнесет к группе риска, что может послужить поводом для дополнительных проверок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх