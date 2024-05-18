Рособрнадзор проследит за школами с отстающими учениками

Если хотя бы один выпускник 9-го или 11-го класса не набрал минимального количества баллов по обязательному предмету итоговой аттестации, такую школу Рособрнадзор отнесет к группе риска, что может послужить поводом для дополнительных проверок.
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