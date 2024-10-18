Мы привыкли считать итальянскую кухню чем-то безусловно позитивным. Итальянцы готовят вкусно, красиво, их еда ароматная, красочная, обильно сдобренная очень полезным оливковым маслом, украшенная тут и там веточками зелени… Но так ли это на самом деле? Сегодня мы решили рассказать о некоторых шедеврах местной кухни: одни остаются уделом консервативных старичков в глухих деревнях, другие подаются на […] Сообщение Самые отвратительные «шедевры» итальянской кухни появились сначала на Дзен дневник.