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Орелtimes

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Над Орловской областью сбили за ночь 30 дронов

Над Орловской областью сбили за ночь 30 дронов

Минувшая ночь выдалась неспокойной в Орловской области. В очередной раз была совершена масштабная атака на регион.

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