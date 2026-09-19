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ИА Регнум

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Рада ушла на каникулы в разгар финансового кризиса на Украине

Рада ушла на каникулы в разгар финансового кризиса на Украине

Верховная рада Украины отправилась на очередные каникулы почти на месяц, и это на фоне финансового в стране кризиса и проблемами с принятием законов.

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