Ушел из жизни духовник патриарха Кирилла старец Илий

Ему было 93 года Духовник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Оптиной пустыни схиархимандрит Илий скончался ночью на 94 году жизни, передает ТАСС со ссылкой на официальный канал монастыря Оптина пустынь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии