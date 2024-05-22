В ГД предложили новое ограничение на покупку жилья на маткапитал

На рассмотрение Государственной думы РФ внесены поправки в законодательство, требующие обязательного наличия решения о признании жилого помещения пригодным для проживания, если его приобретают с использованием средств материнского капитала .
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