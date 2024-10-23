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Газета.ру

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Захарова: Киев не может диктовать волю ООН по визиту Гутерриша на саммит БРИКС

Захарова: Киев не может диктовать волю ООН по визиту Гутерриша на саммит БРИКС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не имеет права диктовать волю ООН по поводу визита генсека организации Антониу Гутерриша на саммит БРИКС, а его участие в мероприятии – лишь повод для истерики со стороны Киева.

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СХ
Сергей Храмов
Украинский хвост пытается вилять собаками - англосаксами, Западом и ООН ?
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